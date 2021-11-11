Kleptoman ne demek, TDK'ya göre Kleptoman kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kleptoman ne demek? Kleptoman TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kleptoman kelimesi. Peki kleptoman ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kleptoman nedir, kleptoman kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLEPTOMAN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kleptoman kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kleptoman kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kleptoman kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kleptomaniye yakalanmış kimse

