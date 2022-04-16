Klerens Ve İstatistik Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klerens Ve İstatistik Memuru görev tanımı nedir, Klerens Ve İstatistik Memuru ne iş yapar, Klerens Ve İstatistik Memuru olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klerens Ve İstatistik Memuru mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klerens Ve İstatistik Memuru Tanımı;

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Klerens Ve İstatistik Memuru Maaşı Ne Kadar? 2022 Klerens Ve İstatistik Memuru Maaşları

Klerens Ve İstatistik Memuru maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klerens Ve İstatistik Memuru maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klerens Ve İstatistik Memuru iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

4323.20

Mes3lek Adı :

Klerens Ve İstatistik Memuru

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Büro Hizmetlerinde Çalışan Elemanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sayısal İşlemler Yapan Ve Malzeme Kayıtları Tutan Büro Elemanları

Meslek Grubu :

Malzeme Kayıtları Ve Taşımacılık İle İlgili Büro Elemanları

Meslek Birim Grubu :

Ulaştırma İle İlgili Büro Elemanları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Uçuş planlarının daktilo ve dağıtım işlemlerini yapan, büro personelinin özlük işlerini yürüten kişidir

Görev ve İşlem Basamakları :

Klerens ve İstatistik Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Dispeçerlikte hazırlanan günlük uçuş listelerini daktiloda temize çekerek, matbu olarak basılması için matbaaya göndermek,

b) Matbaadan gelen formları dispeçerliğe göndermek,

c) Dispeçerlik bölümündeki personelin günlük devam çizelgelerini, fazla mesai, izin ve vizite formlarını doldurmak,

d) Yaptığı günlük işlemlerin sonucunu seyrüsefer şefliğine bildirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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