Kleri Serber kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kleri Serber Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kleri Serber adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kleri Serber Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kleri Serber 3 Temmuz 1998 tarihinde Rillieux-la-Pape şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Fransa,Guadeloupe uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kleri Serber Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SQUAD SPORT AGENCY yapmaktadır. Kleri Serber, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botev Vratsa futbol takımında oynamaktadır. Botev Vratsa takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Kleri Serber'nin Botev Vratsa ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kleri Serber Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kleri Serber isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kleri Serber Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kleri Serber futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Nîmes Ol. U19

1 Temmuz 2016 yılında Nîmes B

18 Temmuz 2019 yılında FC Sète 34

21 Ocak 2021 yılında Toulouse

22 Ocak 2021 yılında FC Sète 34

30 Haziran 2021 yılında Toulouse

31 Ağustos 2022 yılında Botev Vratsa

30 Haziran 2023 yılında Toulouse

Kleri Serber Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kleri Serber şuan Botev Vratsa takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Kleri Serber Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fransa U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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