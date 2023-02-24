Klevis Dragaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klevis Dragaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klevis Dragaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klevis Dragaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klevis Dragaj 22 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klevis Dragaj Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCIRAMANAGEMENT yapmaktadır. Klevis Dragaj, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizani futbol takımında oynamaktadır. FK Partizani takımına 1 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Klevis Dragaj'nin FK Partizani ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Klevis Dragaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klevis Dragaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klevis Dragaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klevis Dragaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Eylül 2018 yılında Shkëndija U19

1 Ağustos 2021 yılında FK Partizani

Klevis Dragaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klevis Dragaj şuan FK Partizani takımında oynamakta ve 91 numaralı formayı giymektedir.

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