Klevis Hasanbelli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klevis Hasanbelli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klevis Hasanbelli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klevis Hasanbelli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klevis Hasanbelli 30 Haziran 1997 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klevis Hasanbelli Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KSD FOOTBALL AGENCY yapmaktadır. Klevis Hasanbelli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Erzeni futbol takımında oynamaktadır. KF Erzeni takımına 20 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klevis Hasanbelli'nin KF Erzeni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klevis Hasanbelli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klevis Hasanbelli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klevis Hasanbelli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klevis Hasanbelli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Eylül 2015 yılında Akademia e Fut.

23 Eylül 2016 yılında FK Kukësi B

24 Ocak 2018 yılında KF Turbina

1 Temmuz 2018 yılında KF Laçi

31 Ocak 2019 yılında KF Turbina

31 Mayıs 2019 yılında KF Laçi

11 Eylül 2019 yılında KF Egnatia

10 Eylül 2021 yılında KF Pogradeci

1 Ocak 2022 yılında KF Egnatia

20 Temmuz 2022 yılında KF Erzeni

Klevis Hasanbelli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klevis Hasanbelli şuan KF Erzeni takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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