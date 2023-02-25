Klevis Lushaku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klevis Lushaku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klevis Lushaku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klevis Lushaku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klevis Lushaku 4 Ekim 2000 tarihinde Durrës şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klevis Lushaku Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Korabi futbol takımında oynamaktadır. KF Korabi takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Klevis Lushaku'nin KF Korabi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Klevis Lushaku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klevis Lushaku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klevis Lushaku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klevis Lushaku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında KF Teuta U19

1 Temmuz 2019 yılında KF Teuta

1 Ağustos 2019 yılında KF Vushtrria

31 Aralık 2019 yılında KF Teuta

31 Ocak 2020 yılında FK Apolonia

30 Haziran 2020 yılında KF Teuta

1 Ekim 2020 yılında FK Tomori Berat

25 Ocak 2021 yılında KF Teuta

26 Ocak 2021 yılında KF Vora

22 Temmuz 2022 yılında KF Korabi

Klevis Lushaku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klevis Lushaku şuan KF Korabi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

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