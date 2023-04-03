Klidman Lilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klidman Lilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Klidman Lilo kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Klidman Lilo ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.