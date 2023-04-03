Klidman Lilo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klidman Lilo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klidman Lilo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Klidman Lilo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Klidman Lilo 31 Ocak 2003 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Klidman Lilo Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini feel soccer GmbH yapmaktadır. Klidman Lilo, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Panathinaikos Athen B futbol takımında oynamaktadır. Panathinaikos Athen B takımına 17 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Klidman Lilo'nin Panathinaikos Athen B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.
Klidman Lilo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Klidman Lilo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında PAO U19
17 Şubat 2023 yılında Panathinaikos B
Klidman Lilo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Klidman Lilo şuan Panathinaikos Athen B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.