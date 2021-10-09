Klima İmalat ve Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

Klima İmalat ve Montaj Elemanı görev tanımı nedir, Klima İmalat ve Montaj Elemanı ne iş yapar, Klima İmalat ve Montaj Elemanı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klima İmalat ve Montaj Elemanı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Tanımı;

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışan kişilerdir.

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Maaşı Ne Kadar? 2021 Klima İmalat ve Montaj Elemanı Maaşları

Klima İmalat ve Montaj Elemanı maaşı ortalama aylık 3.360 - TL’dir. En düşük Klima İmalat ve Montaj Elemanı maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.250 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klima İmalat ve Montaj Elemanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Ne İş Yapar?

Klima İmalat ve Montaj Elemanı; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Elektrik Ve Elektronik İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

Elektrikli Ekipman Kurulumcuları Ve Tamircileri

Meslek Birim Grubu :

Havalandırma/klima Ve Soğutma Tesisatı Bakım Ve Onarım İşlerinde Çalışanlar

Klima İmalat ve Montaj Elemanı Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Klima İmalat ve Montaj Elemanı mesleğinin meslek kodu 7127.19 olarak belirlenmiştir



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