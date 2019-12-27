Klimalı duraklar evsizlere ev oldu

ANTALYA'da geceleri kullanılmayan klimalı otobüs durakları, evsizlerin mekanı oldu.

Kent merkezinde farklı noktalarda bulunan klimalı otobüs durakları, evsizlerin sığınağı haline geldi. Gece saatlerinde hava sıcaklığının 6 dereceye kadar düşmesiyle, soğuktan en çok evsizler etkilendi. Evsizler, gecenin ayazından korunmak için cadde üzerlerinde bulunan klimalı otobüs duraklarına sığınıyor. Evsizler, yanlarında getirdikleri battaniyeleri üstlerine örterek geceyi klimalı duraklarda geçiriyor.

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Kaynak: DHA