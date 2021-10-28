Klimatoloji ne demek, TDK'ya göre Klimatoloji kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klimatoloji ne demek? Klimatoloji TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klimatoloji kelimesi. Peki klimatoloji ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klimatoloji nedir, klimatoloji kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLİMATOLOJİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klimatoloji kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klimatoloji kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre klimatoloji kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İklim bilimi

