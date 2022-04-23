Klimatolojik ne demek, TDK'ya göre Klimatolojik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klimatolojik ne demek? Klimatolojik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klimatolojik kelimesi. Peki klimatolojik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klimatolojik nedir, klimatolojik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLİMATOLOJİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klimatolojik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klimatolojik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre klimatolojik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İklim bilimi ile ilgili

