Klinik Destek Elemanı (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Klinik Destek Elemanı (Hastane) görev tanımı nedir, Klinik Destek Elemanı (Hastane) ne iş yapar, Klinik Destek Elemanı (Hastane) olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Klinik Destek Elemanı (Hastane) mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Klinik Destek Elemanı (Hastane) Tanımı;

__

Klinik Destek Elemanı (Hastane) Maaşı Ne Kadar? 2022 Klinik Destek Elemanı (Hastane) Maaşları

Klinik Destek Elemanı (Hastane) maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Klinik Destek Elemanı (Hastane) maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Klinik Destek Elemanı (Hastane) iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

5321.07

Meslek Adı :

Klinik Destek Elemanı (Hastane)

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Hizmet Ve Satış Elemanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Kişisel Bakım Hizmetleri Veren Elemanlar

Meslek Grubu :

Sağlık Hizmetlerinde Kişisel Bakım Hizmeti Veren Elemanlar

Meslek Birim Grubu :

Sağlık Hizmetleri Yardımcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sağlık meslek mensuplarının nezaretinde yardımcı olarak çalışan, Hastaların günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirilmesinde, beslenme programının uygulanmasında, kişisel bakım ve temizliği ile sağlık hizmetlerine ulaşımında yardımcı olan ve hastaya refakat eden, kendi alanı ile ilgili araç-gereçleri yerinde ve zamanında kullanabilen kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Klinik Destek Elemanı (Hastane) , işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EV

Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?

Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?