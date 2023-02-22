Klinshak Longbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klinshak Longbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Klinshak Longbak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Klinshak Longbak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.