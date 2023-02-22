Klinshak Longbak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klinshak Longbak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klinshak Longbak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Klinshak Longbak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Klinshak Longbak 24 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Klinshak Longbak Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klinshak Longbak, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Plateau United FC futbol takımında oynamaktadır. Plateau United FC takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Klinshak Longbak'nin Plateau United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Klinshak Longbak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Klinshak Longbak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
Klinshak Longbak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Klinshak Longbak şuan Plateau United FC takımında oynamakta ve 40 numaralı formayı giymektedir.
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