Klinti Qato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klinti Qato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klinti Qato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klinti Qato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klinti Qato 23 Aralık 1997 tarihinde Kuçovë şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klinti Qato Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Klinti Qato, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Klinti Qato'nin KF Laçi ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Klinti Qato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klinti Qato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klinti Qato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klinti Qato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ağustos 2019 yılında FC Luftëtari

25 Eylül 2020 yılında FK Tomori Berat

1 Temmuz 2021 yılında KF Laçi

Klinti Qato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klinti Qato şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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