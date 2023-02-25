Klodian Nuri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Klodian Nuri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Klodian Nuri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Klodian Nuri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Klodian Nuri 23 Temmuz 1995 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Klodian Nuri Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Klodian Nuri, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 30 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Klodian Nuri'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Klodian Nuri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Klodian Nuri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Klodian Nuri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Klodian Nuri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2014 yılında KS Besa

11 Eylül 2015 yılında KS Kastrioti

1 Şubat 2016 yılında KS Besa

21 Eylül 2016 yılında FK Dinamo

9 Şubat 2017 yılında FK Partizani B

1 Temmuz 2018 yılında KF Vora

30 Ocak 2019 yılında KF Elbasani

2 Şubat 2021 yılında KF Oriku

3 Eylül 2021 yılında KF Turbina

30 Ağustos 2022 yılında KS Lushnja

Klodian Nuri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Klodian Nuri şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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