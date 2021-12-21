Kloş ne demek, TDK'ya göre Kloş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Kloş ne demek? Kloş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi kloş kelimesi. Peki kloş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre kloş nedir, kloş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

KLOŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Kloş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Kloş kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre kloş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alt tarafı çan biçiminde genişleyen (etek)



KLOŞ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- O zaman kloş eteklerin modası yeni çıkmıştı.

