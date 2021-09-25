Klostrofobi ne demek, TDK'ya göre Klostrofobi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Klostrofobi ne demek? Klostrofobi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi klostrofobi kelimesi. Peki klostrofobi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre klostrofobi nedir, klostrofobi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Klostrofobi kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Klostrofobi kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

KLOSTROFOBİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Klostrofobi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Klostrofobi kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre klostrofobi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kapalı yer korkusu

