Klozet yalayıp virüse meydan okumuştu! Tiktok fenomeni korona oldu

İzlenme oranını artırma uğruna tiktok fenomenlerini yapmayacağı şey yok. Bunun son örneklerinden olan Larz, klozet yaladığı bir video çekmişti. Üstelik koronavirüse meydan okumuştu. O fenomen, koronavirüse yakalandı.

HALKA AÇIK BİR TUVALETE GİRİP KLOZET YALAMIŞTI

ABD’de yaşayan sosyal medya fenomeni Larz, corona virüsü salgınına karşı meydan okuyarak bir tuvalet klozetini yalamıştı. Virüsle dalga geçen genç, bugün corona virüsüne yakalandığını açıkladı.

21 Mart’ta yayınladığı bir videoda Larz, halka açık bir tuvalete girerek klozeti yalıyordu. İngiliz ve Amerikan basınında yer alan haberlere göre Larz, 22 Mart tarihinde yayınladığı “Corona virüsü testim pozitif çıktı” başlıklı ikinci videoda hastanede yattığı görüldü.

Larz’ın Twitter hesabı da kuralları çiğnediği gerekçesiyle askıya alındı. Salgının ortaya çıkmasının ardından klozet yalayan ilk sosyal medya fenomeni Larz değil. Ava Louise isimli bir başka sosyal medya kullanıcısı da corona virüsüne meydan okuyarak bir uçağın tuvaletindeki klozeti yalarken video yayınlamıştı.

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