KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür, telekonferans ile öğrencilerine ders anlattı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen akademik eğitimlerine, telekonferans yöntemiyle devam etti.

Şengörür, üniversitesinin Mühendislik Fakültesi'ndeki öğrencileriyle Akışkanlar Mekaniği ve Hidroloji derslerini işledi.

Sanal sınıf ortamında dersini anlatan Şengörür, ayrıca öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Şengörür, dersin ardından yaptığı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim yöntemiyle akademik eğitimlerin devam ettiğini söyledi.

Telekonferans yöntemiyle sanal sınıfta eğitim verdiğini ifade eden Şengörür, derse katılımın yüzde 70 seviyelerinde olduğunu gözlemlediğini belirtti.

Derslerin haftalık olarak devam edeceğini aktaran Şengörür, "Sanal sınıf ortamı öğrencilerin uygulamalı olarak konuları kavramasına destek oluyor. Birebir öğrencilerime ders verdim. Eğitimlerimiz durmadı, uzaktan eğitim metoduyla derslerimiz devam ediyor. Derslere katılım gösteremeyen öğrencilerin katılım gösterememe sebeplerinin araştırılması ve her öğrenciye ulaşacak şekilde bir uzaktan eğitim metodu uygulanması ile ilgili çalışmalara hız kazandırdık. Öğrenilerimiz ile en kısa zamanda sağlıklı bir şekilde amfilerde buluşmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA