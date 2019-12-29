KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den yeni yıl mesajı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yeni yıl mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında, birlik ve beraberlik içerisinde güzel başarılara imza atılan bir yılın daha geride bırakıldığını bildirdi.

2020 yılının yeni umutları ve beklentileri de beraberinde getirdiğini belirten Şengörür, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"2020 yılında temel hedefimiz üniversitemizin yükselene değerlerini daha fazla ön plana çıkartmaktır. Bu kapsamda uluslararasılaşma, Ar-Ge ve teknoloji alanlarındaki çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz. Kurulduğu günden itibaren güçlü akademik ve idari kadrosuyla bilimin ışığında ilerleyen üniversitemizin yeni yılda da ilimize bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak projeler üreteceğine dair inancım sonsuzdur. Bu vesileyle üniversitemiz mensuplarının öğrencilerimizin ve tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlar, 2020’nin sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu geçmesini temenni ederim."

Kaynak: AA