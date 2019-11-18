KLÜ'de Lisansüstü Öğrenci Kongresi düzenlendi

KIRKLARELİ (AA) - Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenen Lisansüstü Öğrenci Kongresi'ne Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) ev sahipliği yaptı.

Rektörlük binasında gerçekleştirilen kongreye KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur, TÜB Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan Meşe ile akademisyenler ve lisansüstü öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik Anabilim Dalı Doktora öğrencisi Mehlike Beste Öztürk ile İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencisi Sinan Bozkurt'un müzik dinletisi ile başladı.

Şengörür, konuşmasında kongreye ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Bilimsel çalışmaların sunulduğu, tartışıldığı ve paylaşımların birebir gerçekleştirildiği etkinliklerin düzenlenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayan Şengörür, üniversite olarak bu tür organizasyonlar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından sunumlar gerçekleştirildi.





Kaynak: AA