  1. FOTO GALERİ
  2. MAGAZİN
  3. Kim Kardashian'dan 40 yaş partisi!

Kim Kardashian'dan 40 yaş partisi!

Kim Kardashian, 40’ıncı yaşını parti vererek kutladı. Yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutlama yapan Kardashian, davetlilerden gelmeden izole olmaları ve Koronavirüs testi yaptırmaları isteğinde bulundu.

Kim Kardashian'dan 40 yaş partisi! 115

Ünlü isim Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı.