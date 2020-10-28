Kim Kardashian'dan 40 yaş partisi! Kim Kardashian, 40’ıncı yaşını parti vererek kutladı. Yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutlama yapan Kardashian, davetlilerden gelmeden izole olmaları ve Koronavirüs testi yaptırmaları isteğinde bulundu.

1 5 Ünlü isim Kim Kardashian, 40’ıncı doğum gününü yakınlarıyla tuttuğu özel bir adada kutladı.