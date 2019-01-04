KMTSO Başkanı Zabun: "İhracatımız 1 milyar doları geçti"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Kahramanmaraş'ın 2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını, iç ve dış piyasalardaki her türlü zorluklara karşın ihracatta büyümeye devam ettiklerini söyledi.

Ticaret Bakanlığı, ihracatta tüm zamanların en yüksek yıllık ihracatına ulaşıldığını açıkladı. Buna göre, Aralık ayında Türkiye ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,4 artarak 13 milyar 902 milyon dolara yükseldi. Aralık ayında ithalat ise yüzde 28,2 azalarak 16 milyar 577 milyon dolara geriledi.

2018 yılının tamamında Türkiye ihracatı bir önceki yıla kıyasla yüzde 7,1 artarak 168,1 milyar dolara yükseldi ve bu ihracat bir önceki rekor olan 157,6 milyar dolarlık seviyenin de 10,5 milyar dolar üzerine yükselerek Cumhuriyet tarihinin en yüksek yıllık ihracatı olarak kayıtlara geçti. 2018 yılında Türkiye ithalatı yüzde 4,6 oranında azalış ile 223,1 milyar dolara gerilerken dış ticaret hacmi 391,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kahramanmaraş'ın 2018 yılı ihracat performansını değerlendiren Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, "2018 yılında 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Son dönemde yaşanan sıkıntılar ve döviz manipülasyonlarına karşın üretime, ihracata devam ettik. İç ve dış piyasalardaki her türlü zorluklara karşın ihracattaki büyümemizi sürdürdük. Aralık ayında 71 milyon dolar ihracat gerçekleştiren ve Türkiye'nin 17. büyük ihracatçı kenti olan Kahramanmaraş, yıllık ihracatını %6,1 oranında artırarak 1 milyar 5 milyon dolara, ihracatçı şirket sayısını ise 290'dan 303'e yükseltmiştir. Her geçen gün ihracat pazarlarını genişleten şehrimiz iş dünyası 2017 yılına göre ihracat yaptığı ülke sayısını da artırarak 114'ten 122'ye ulaştırmıştır" ifadelerini kullandı.

En çok ihracat yapılan ülkeler hakkında bilgi veren Zabun, "Kahramanmaraş'ta, 2018 yılında İtalya, Mısır, Almanya, Portekiz, İspanya, Bulgaristan, Yunanistan, Özbekistan, Bangladeş ve Fas en çok ihracat yapılan ülkeler olurken, bu ülkelere toplam 618 milyon dolar ihracat yapıldı. Buna göre en çok ihracat yapılan ülkelere satışta yüzde 10,4 artış gerçekleştirildi. İhracatın sektörlere dağılımında ise tekstil, demir ve demir dışı metaller, hazır giyim ve konfeksiyon, kağıt, iklimlendirme sanayii ana ekseni oluşturdu. Bu sektörler, toplamda 945,7 milyon dolarlık ihracatla 2017 yılına göre yüzde 7,4'lük artış gösterdi. En çok yükselişi ise iklimlendirme sektörü yüzde 34,7'lik artışla sağladı" ifadelerini kullandı.

2018 yılının ekonomide döviz kuru manipülasyonları ile birlikte çalkantılı bir seyir izlediğini ifade eden Zabun, "Her şeye rağmen Türk özel sektörü motivasyonunu ve ülkesine olan inancını kaybetmeden çalıştı, üretti. Türkiye ekonomisinin temel taşı, sanayisiyle, ticaretiyle, ihracatı ve istihdamıyla Anadolu kentlerine örnek teşkil eden kalkınma modeliyle Kahramanmaraş, ekonomide yeni başarı öykülerine imza atıyor. 2018'de ihracatımızı ve ihracat yaptığımız ülkeleri artırdık. Tüm ihracat yapan şirketlerimizi yürekten tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 40 milyar liralık ekonomi ve 1800 sanayi işletmesi ile Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarının altını çizen Zabun, "2018'de 6 milyar dolar sanayi üretimi ile 150 bin kişilik istihdam sağlayan Kahramanmaraş, 2019'da sanayi üretimini ve ihracat performansını artıracaktır. Bunun için gerekli moral, motivasyon ve inanca sahiptir. İçinde bulunduğumuz dünya konjonktüründe, ekonomiye katkımızı yükseltmek adına çok çalışarak üretim ve ihracatımızı geliştirerek büyük bir gayret sarf ediyoruz" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak iş dünyasının güçlü sesi olmayı sürdürdüklerini vurgulayan Zabun, "İş dünyamızın her an yanındayız. Sektörlerimizin sorunlarını çare olacak, ticaretin, ihracatın, finansa erişimin önünü açacak çözümlerimizle iş dünyasının güçlü sesi olmayı sürdürüyoruz. İnanıyorum ki, 2018 yılına damgasını vuran küresel ticaret savaşları ile birlikte daha da şiddetlenen global pazarlarda, dünyanın 17., Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi olan ülkemiz 2019'da yeni başarı hikayelerine imza atacak ve kalkınmasını sürdürecektir. Yapısal reformlarıyla, millileşme politikası ve ileri demokrasi hedefleriyle ülkemiz aydınlık yarınlara kavuşacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA