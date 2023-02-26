Knox Mutizwa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Knox Mutizwa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Knox Mutizwa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Knox Mutizwa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Knox Mutizwa 12 Ekim 1993 tarihinde Bulawayo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Zimbabve uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Knox Mutizwa Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JS Management AB yapmaktadır. Knox Mutizwa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lamontville Golden Arrows futbol takımında oynamaktadır. Lamontville Golden Arrows takımına 3 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Knox Mutizwa'nin Lamontville Golden Arrows ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Knox Mutizwa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Knox Mutizwa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Knox Mutizwa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Knox Mutizwa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında The Highlanders

1 Temmuz 2016 yılında Bidvest Wits FC

16 Ocak 2017 yılında Golden Arrows

30 Haziran 2017 yılında Bidvest Wits FC

3 Ağustos 2017 yılında Golden Arrows

Knox Mutizwa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Knox Mutizwa şuan Lamontville Golden Arrows takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Knox Mutizwa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Zimbabve takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 22 maçta 6 gol atmıştır.

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