KO-MEK tiyatro kursiyerlerinden anlamlı oyun

KO-MEK tiyatro kursiyerleri, öğrencilerin çevre duyarlılığını arttırmak için sahne aldılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) tiyatro branşı kursiyerleri, çevre duyarlığına yönelik son derece önemli bir Çocuk Oyunu sahneledi. "Kırmızı Başlıklı Kız" adlı çocuk oyununda çevrenin korunması ve atık yönetimi gibi konularda çocuklara mesajlar verildi. KO-MEK tiyatro branşı kursiyerlerinin rol aldığı oyunu tiyatro branşı usta öğreticisi Özden Tezcan yönetti. Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyunu öğrenciler ve velileri izledi. İnteraktif oyunda çocuklar da zaman zaman rol aldı.

Oyunda çevrenin korunması ve atık yönetimi konuları hem eğlenceli hem de eğitici bir bakış açısıyla ele alındı. Çevredeki sorunlar nedeniyle ormandan göç etmek zorunda kalan hayvanların üzüntüsünün anlatıldığı oyunda Kırmızı Başlıklı Kız ve Babaannesinin çabaları ile çevre konusunda yapılması gerekenler ifade edildi. Öte yandan, oyunda naylon poşete karşı Meslek ve Sanat Eğitimi Kursiyerleri tarafından üretilen KO-MEK torbası da rol aldı. Oyunda çocuklara KO-MEK torbası gösterilerek, kimyasal yapısı nedeniyle çevre ve besinler üzerinde önemli bir tehlikeye neden olan naylon poşete karşı bez torbanın kullanılması anlamlı mesajlarla anlatıldı.

Kaynak: İHA