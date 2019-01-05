KO-MEK’te 15 yılda 566 bin 343 kişiye ücretsiz eğitim verildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren KO-MEK'te 15 yılda 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) gelecek hafta kuruluşunun 15. yılını kutlayacak. Kentin halk eğitimi konusunda tartışmasız en önemli adresi olan KO-MEK, 15 yıl içinde 566 bin 323 kişiye 40 farklı meslek dalında ücretsiz meslek ve sanat eğitimi verdi. KO-MEK 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk döneminde ise 42 kurs merkezinde halen 35 bin 415 vatandaşa 186 farklı branşta eğitim vermeye devam ediyor.

Kocaeli halkından gördüğü ilgi ile eğitimde bir marka haline gelen KO-MEK, her eğitim döneminde kurs merkezi ve branş sayısı arttırdı. Kocaeli halkından gelen branş taleplerine de cevap veren merkez, açtığı gazaltı kaynakçılığı, doğal gaz iç tesisatçılığı, fiber optik, pişmaniye yapımı, mantar yetiştiriciliği, servis elemanlığı ve havuz suyu operatörlüğü gibi çok farklı branşlarla istihdam alanında önemli rol oynuyor.

Bir yandan KOSGEB ve İşkur ortaklığında açtığı Uygulamalı Girişimcilik Kursları ile de girişimcilere umut olan merkez bir yandan da KO-MEK Bohçası projesiyle yardımlaşma çalışmaları ortaya koyuyor. Proje kapsamında KO-MEK kurs merkezlerinde eğitim alan gelin adayları belirleniyor. Belirlenen kişilerin düğün takvimleri geldiğinde hazırlanan bohçalar, KO-MEK ve KO-MEK kursiyerlerinin bir hediyesi olarak yine KO-MEK'te eğitim alan gelin adaylarına takdim ediliyor. KO-MEK Bohçaları genellikle ilçe sergilerinin açılış törenleri sırasında bizzat Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından gelin adayı kursiyerlere hediye ediliyor.

Bir başka proje olan KO-MEK Hurması ile de Ramazan aylarında ihtiyaç sahibi vatandaşlara iftar için yemek götürülüyor. Bu kapsamda evler ziyaret eden kurs yetkilileri ve kursiyerler, Ramazan ayının ruhuna uygun yardımlaşma pekiştirilerek, paylaşma ruhuna ortak oluyor. Merkezde hayata geçirilen Aile Okulu hizmetiyle de kursiyerlere aile ve çocuk gelişimine yönelik kapsamlı sertifikalı eğitimler veriyor.

Kentte vatandaşlara ücretsiz bir eğitim sunabilmek için çalışmalarını sürdüren KO-MEK, 7 Ocak Pazartesi günü 15. kuruluş yıldönümünü kutlayacak. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde saat 19.00'de başlayacak olan program içinde KO-MEK'e damga vuran kursiyerler, açıklanacak.

Kaynak: İHA