KO-MEK’ten Braille Alfabesi kursu

MEK bünyesinde görme engelli vatandaşların okuma ve yazmasına destek olmak amacıyla Braille alfabesi kursu açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, eğitimleriyle engelli vatandaşları yalnız bırakmıyor. İşaret Dili Eğitimi ile Türkiye'deki sayılı eğitim merkezleri arasında yer alan KO-MEK, şimdi de bünyesinde görme engelli vatandaşların okuma yazması için kullanılan Braille alfabesi kursu açtı. Kursa, görme engeli olmayan duyarlı vatandaşlar da katılıyor. Braille alfabesi kursu Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri 13.00-16.00 arasında İzmit Leyla Atakan Kültür Merkezi'nde veriliyor. 142 saatlik eğitimin ardından kursiyerler, gördükleri eğitimden sınava girecek. Başarılı olan kursiyerler KO-MEK sertifikası almaya hak kazanacak.

Öte yandan KO-MEK tarafından açılan Braille alfabesi kursuna duyarlı vatandaşlar ilgi gösteriyor. Kursa katılan vatandaşlar görme engelli insanlara faydalı olmak için bu kursa katıldıklarını anlatırken, KO-MEK'in bu önemli hizmeti için teşekkür etti. Kurs süresince Braille alfabesinde kullanılan araç ve gereçleri tanıma, Braille alfabesinde okumak ve yazmak, Braille alfabesinde matematiksel işlemleri yapmak konularında eğitim veriliyor. Kursiyerler eğitimin sonunda Braille Alfabesini aktif bir şekilde okuyabilme, yazabilme ve matematiksel işlemleri yapabilme bilgi ve becerisine sahip olacak.

Kaynak: İHA