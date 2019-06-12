KO-MEK’ten ev becerileri atölyesi

MEK'te gençler, 6 ayrı branşta eğitimlerin verileceği atölyede günlük hayatta kendilerine fayda sağlayacak pratik bilgiler öğrenecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları yaz döneminde, özellikle Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sunacak son derece önemli bir eğitimi hayata geçirmeye hazırlanıyor. KO-MEK, eğitimin günlük hayatta da sürdürülebilmesi amacıyla altı ayrı branşta Ev Becerileri Atölyesi açacak. Ücretsiz olarak faaliyetlerini gerçekleştirecek olan atölyelerde gençlere, Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri alanları zorunlu olmak üzere seçmeli olarak belirlenecek Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama branşlarında paket eğitimler verilecek.

Halk Üniversitesi kimliği ile 15 yıldır Kocaeli'ndeki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, Ev Becerileri Atölyesi ile genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgileri kazandıracak. Atölyeden 12-22 yaş arasındaki kursiyerler yararlanacak. Eğitimler 1-31 Temmuz tarihleri arasında Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri, 09.00 ile 16.00 arasında verilecek.

Bu amaçla kurulacak Ev Becerileri Atölyesine Temel Mutfak Bilgileri, Temel Dikiş Teknikleri, Yabancı Dil, Müzik, Resim ve Drama dersleri, alanında uzman usta öğreticiler tarafından verilecek. Bu kapsamda Temel Mutfak Bilgileri ve Temel Dikiş Teknikleri branşları zorunlu, diğer branşlar ise seçmeli olacak. Kursiyerlere eğitim sonunda KO-MEK Katılım Belgesi verilecek.

El Becerileri Atölyesi, eğitim için evden uzak olan çocukları olan annelere de bir anlamda huzur verecek. Eğitim hayatları sürecinde evlerinden uzakta kalmak zorunda olan öğrenciler, temel mutfak bilgileri ve dikiş teknikleri eğitimleri sayesinde kendi ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecek. Ev Becerileri Atölyesi'nden yararlanmak isteyen gençler için ise başvuru süresi başladı. Başvurular, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının internet sitesinden online yapılacak.

Kaynak: İHA