KO-MEK’ten usta öğreticilerine iş sağlığı eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından KO-MEK usta öğrencilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları, usta öğreticilerine yönelik iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi düzenledi. Tüm KO-MEK usta öğreticilerinin katıldığı eğitimde, meslek hastalıklarının sebepleri, tekniklerin uygulanması, hijyen, biyolojik ve psikososyal risk etkenleri ile ilkyardım konularında geniş kapsamlı bilgi aktarıldı. Leyla Atakan Kültür Merkezi Dr. Şefik Postalcıoğlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimi İş Yeri Hekimi Dr. Zühal Kocamanoğlu verdi. Dr. Kocamanoğlu seminerin başında iş sağlığı ve güvenliği tanımına açıklık getirdi.

Eğitimde meslek hastalıkları ve sebepleri konusunda detaylı bilgi sunuldu. 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 11. maddesine göre meslek hastalıklarının, işçinin çalıştığı işin niteliğine göre tekrarlanan bir sebeple veya işin şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, sakatlık veya ruhi arıza halleri olduğu ifade edildi. Bu aşamada usta öğreticilere, sağlık gözetimi, iş yeri sağlık risklerinin kontrolü ve kişiye yönelik korunma uygulamaları konusu anlatıldı.

Eğitimde çağın önemli sorunu olan stres ve stresle mücadele konusu ana başlık olarak katılımcılara aktarıldı. Stresle başa çıkmanın en önemli yönteminin ise stresi kaynağında yok etmek olduğu vurgulandı. KO-MEK usta öğreticilerinin ilgiyle takip ettiği eğitimde ayrıca işyerinde uygulanması gereken hijyen kuralları ele alındı. Eğitimin en önemli maddesini ise ilk yardım oluşturdu. Bu aşamada, usta öğreticilere iş yerindeki olası kazalara karşı uygulanacak ilk yardım temel kuralları ifade edildi. Eğitimin sonunda İş Yeri Hekimi Dr. Zühal Kocamanoğlu, usta öğreticilerden gelen sağlık sorularını yanıtladı.

Kaynak: İHA