Ko Yanagisawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ko Yanagisawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ko Yanagisawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ko Yanagisawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ko Yanagisawa 28 Haziran 1996 tarihinde Kashiwa, Chiba şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 柳澤 亘 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ko Yanagisawa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F-E-T Co.,Ltd yapmaktadır. Ko Yanagisawa, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 25 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ko Yanagisawa'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2024 tarihinde bitmektedir.

Ko Yanagisawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ko Yanagisawa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ko Yanagisawa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ko Yanagisawa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2015 yılında Juntendo Univ.

1 Şubat 2019 yılında FC Gifu

9 Ocak 2021 yılında Mito HollyHock

25 Temmuz 2021 yılında Gamba Osaka

Ko Yanagisawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ko Yanagisawa şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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