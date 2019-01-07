KOAH ve şeker hastası evinde ölü bulundu

KARABÜK'te, KOAH ve şeker hastası İran- Irak savaşında gazi olan Iraklı Faris Ahmed (56), evinde ölü bulundu.

Karabük Yeşil Mahalle'de 4 yıldır oturan KOAH ve şeker hastası Faris Ahmed, yatağında fenalaşınca eşi sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Faris Ahmed'in öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Faris Ahmed'in cesedi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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DHA