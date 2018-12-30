Koalisyon uçakları 4 yılda Irak ve Suriye’de bin 139 sivili vurdu ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin 2014 yılından buyana Irak ve Suriye topraklarında düzenlenen hava saldırılarında bin 139 sivili öldürdüğü bildirildi.

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