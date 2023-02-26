Koba İadze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koba İadze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koba İadze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koba İadze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koba İadze 27 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.Gerçek adı da კობა იაძე şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koba İadze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Gagra futbol takımında oynamaktadır. FC Gagra takımına - tarihinde katılmıştır. Koba İadze'nin FC Gagra ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koba İadze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koba İadze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koba İadze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koba İadze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koba İadze şuan FC Gagra takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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