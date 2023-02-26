Koba Keburia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koba Keburia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koba Keburia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koba Keburia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koba Keburia 10 Ağustos 1994 tarihinde doğmuştur. Gürcistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koba Keburia Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Spaeri Tbilisi futbol takımında oynamaktadır. FC Spaeri Tbilisi takımına - tarihinde katılmıştır. Koba Keburia'nin FC Spaeri Tbilisi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Koba Keburia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koba Keburia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koba Keburia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koba Keburia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koba Keburia şuan FC Spaeri Tbilisi takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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