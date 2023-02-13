Koba Koindredi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koba Koindredi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koba Koindredi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koba Koindredi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koba Koindredi 27 Ekim 2001 tarihinde Djibouti şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Aslen Yeni Kaledonya,Fransa uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Koba Leïn Koindredi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koba Koindredi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Team Spirit Football Consult. yapmaktadır. Koba Koindredi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Oviedo futbol takımında oynamaktadır. Real Oviedo takımına 25 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Koba Koindredi'nin Real Oviedo ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koba Koindredi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/koba.koindredi/

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Koba Koindredi Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Koba Koindredi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Koba Koindredi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koba Koindredi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2019 yılında Valencia U19

1 Temmuz 2019 yılında V. Mestalla

31 Ocak 2022 yılında Valencia

25 Ağu 2022 yılında Real Oviedo

30 Haziran 2023 yılında Valencia

Koba Koindredi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koba Koindredi şuan Real Oviedo takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Koba Koindredi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

ES Fréjusienne (2007-2009), EFC Fréjus Saint-Raphaël (2009-2017), RC Lens (2017-2019)

Fransa U18 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 2 gol atmıştır.

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