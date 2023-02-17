Kobamelo Kodisang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobamelo Kodisang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobamelo Kodisang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kobamelo Kodisang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kobamelo Kodisang 28 Ağu 1999 tarihinde Seraleng, Gauteng şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kobamelo Kodisang Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kobamelo Kodisang, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 3 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Kobamelo Kodisang'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kobamelo Kodisang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kobamelo Kodisang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Kobamelo Kodisang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kobamelo Kodisang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Platinum Stars

6 Temmuz 2017 yılında Bidvest Wits FC

28 Eylül 2018 yılında Sanjoanense

30 Haziran 2019 yılında Bidvest Wits FC

14 Ağu 2019 yılında Braga B

3 Ağu 2022 yılında Moreirense

30 Haziran 2023 yılında Braga B

Kobamelo Kodisang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kobamelo Kodisang şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Kobamelo Kodisang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Güney Afrika U23 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 14 maçta 0 gol atmıştır.

Güney Afrika Olimpiyat takımında 18 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

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