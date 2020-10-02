Kobani eylemleri kapsamında tutuklanan isimler
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında Kars Belediye Başkanı ve HDP milletvekillerinin de bulunduğu, gözaltına alınan 20 kişiden 17'sinin tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Savcı, ifade işleminin ardından zanlıların tamamını tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.
TUTUKLANAN İSİMLER
Hakimlikçe sorgulanan şüphelilerden;
- NAZMİ GÜR
- AYLA AKAT ATA
- EMİNE AYNA
- EMİNE BEYZA ÜSTÜN
- BİRCAN YORULMAZ
- BÜLENT BARMAKSIZ
- CAN MEMİŞ
- DİLEK YAĞLI
- GÜNAY KUBİLAY
- ZEKİ ÇELİK
- ALİ ÜRKÜT
- PERVİN ODUNCU
- ALP ALTINÖRS
- BERFİN ÖZGÜ KÖSE
- CİHAN ERDAL
- İSMAİL ŞENGÜN tutuklandı.
Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
NE OLMUŞTU?
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ilde düzenlenen operasyonda terörle mücadele ekiplerince 20 zanlı yakalanmıştı.