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  3. Kobani eylemleri operasyonunda şüpheliler için ek gözaltı süresi

Kobani eylemleri operasyonunda şüpheliler için ek gözaltı süresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan 2014 yılında Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınan kişiler için, yarından geçerli olmak üzere 4 günlük ek gözaltı süresi alındığı öğrenildi.

Kobani eylemleri operasyonunda şüpheliler için ek gözaltı süresi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturmasının 20 şüphelisi hakkında 4 günlük ek gözaltı süresi alındı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah adliyeye getirilen şüpheliler için nöbetçi sulh ceza hakimliğinden ek gözaltı süresi talep etti.

Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği, talebi kabul ederek Sırrı Süreyya Önder, Nazmi Gür, Ayla Akat Ata, Emine Ayna, Emine Beyza Üstün, Bircan Yorulmaz, Bülent Barmaksız, Can Memiş, Dilek Yağlı, Gülfer Akkaya, Günay Kubilay, Zeki Çelik, Ali Ürküt, Altan Tan, Pervin Oduncu, Alp Altınörs, Berfin Özgü Köse, Cihan Erdal, Ayhan Bilgen ve İsmail Şengün hakkındaki gözaltı süresinin yarından geçerli olmak üzere 4 gün süreyle uzatılmasını kararlaştırdı.

Kobani eylemleri operasyonunda şüphelilere ek gözaltı

NE OLMUŞTU?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmış, 7 ildeki operasyonlarda 20 kişi gözaltına alınmıştı.

Berna Akkaya
Editör


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