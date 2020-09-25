HDP'nin 6 Ekim 2014 yılında TSK'nın Kobani (Ayn el Arap) operasyon düzenlemesi bahanesiyle bölücü terör örgütü sokaklara çıkarak Türkiye'ye zorlu günler yaşatarak çok sayıda kişinin ölümüne sebep oldular. Olayda hayatını kaybedenler her yıl acılar ve dualarla anılırken Ankara'da Kobani olaylarına ilişkin olarak soruşturma başlattı. Bu doğrultuda aralarında çok sayıda HDP'li ismin olduğu 82 şüpheli için gözaltı kararı verildi ve çok sayıda şüpheli düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alındı. Peki Kobani olayları nedir? 6-7 Ekim Kobani olaylarında ne oldu, neden oldu? Nedir? Hangi yıl? 6-7 Ekim olaylarında ölenlerin isimleri kimdir? Detaylar haberimizde...

KOBANİ OLAYLARI NEDİR? HANGİ YIL?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine geçen sene 6-7 Ekim tarihlerinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda 2 polisin şehit oldu, 31 kişi ise yaşamını yitirdi.

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'teki olağan toplantısının ardından yapılan "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" açıklama sonrası başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere birçok kentte terör örgütü yandaşları, çok sayıda iş yeri, araç, kamu binası, okul, Kuran kursu, dershane ve yurt binasına zarar verdi.

6-7 EKİM KOBANİ OLAYLARINDA NE OLDU? NEDİR?

Olaylarda, 2 polis şehit oldu. Türkiye'nin konuştuğu en acı olay ise Diyarbakır'da yaşandı. 3 arkadaşıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. İzinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar gördü.

OKULLAR HASAR ALDI

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Adıyaman'da 1, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Gaziantep'te 1, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

Van'da 22 milyon 469 bin, Diyarbakır'da 234 bin 997, Muş'ta 3 milyon 550 bin, Mardin'de 5 milyon 180 bin, Batman'da 4 milyon ve Tunceli'de 618 bin lira olmak üzere olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

YASİN BÖRÜ VE ARKADAŞLARININ ÖLÜMLERİ

Diyarbakır'da yoksul ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'in vahşice katledilmesi ve ölümle sonuçlanan diğer olaylar, hafızalardan silinmedi.

Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir insan nasıl bu kadar vahşi olabilir?' diye düşündüm. Arakan'da, Myanmar'da katledilenler aklıma geliyor. Yasin, Hasan, Ahmet ve Riyat da Türkiye topraklarında bu katliamın birer örneğidir"

Kurban eti dağıtımı için binada bulundukları sırada gözü dönmüş insanların arkadaşlarının cesetlerine işkence yaptığını belirten Yusuf Er, "Aşağı inmeyen kadınlar ve yaşlılar, balkon ve pencerelere çıkarak tencere, tavaları demirlere vurarak, zılgıt çekip onlara destek veriyorlardı. Kim o günden sonra arkadaşlarımın katledildiği binanın önüne gittiyse mutlaka gözyaşı döküyor. Binanın önüne birkaç kez gitmeye çalıştım ama dayanamadım, oradan uzaklaştım" diye konuştu.

EMNİYET 6-7 EKİM OLAYILARININ BİLANÇOSUNU AÇIKLADI

Diyarbakır'da Kobani bahanesiyle geçen yıl 6-7 Ekim'de düzenlenen izinsiz gösterilere ilişkin İl Emniyet Müdürlüğünce hazırlanan 46 sayfalık rapor, olayların vahametini ortaya çıkardı.

Rapora göre, Diyarbakır'daki olaylarda Yasin Börü ve arkadaşlarının da bulunduğu 12 kişi hayatını kaybetti, 65 vatandaş ile aralarında 4. sınıf emniyet müdürü ve komiser yardımcısının da bulunduğu 14 güvenlik görevlisi yaralandı.

Olaylarda 144 özel bina ve iş yeri, 16 kamu binası, 6 av bayisi, 17 özel ve kamu bankası, 4 okul, bir müze, 88 özel araç, 40 kamu aracı, bir parti binası ve 36 MOBESE kamerası zarar gördü.

Diyarbakır'da olaylara ilişkin gözaltına alınan 189 kişiden 45'i tutuklandı.

18 SANIĞA MÜEBBET HAPİS CEZASI

Diyarbakır'daki izinsiz gösterilerde Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili 41 sanıktan 16'sı "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ile "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından beşer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2'si ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Suç tarihinde yaşı 18'den küçük olan 6 çocuğa ise 110'ar yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan 18'i müşteki Yusuf Er'e karşı eylemleri nedeniyle "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 18'er, suça sürüklenen 6 çocuk bu suçtan 12'şer yıl hapse mahkum edilirken, 15 sanık ile 6 suça sürüklenen çocuğun "terör örgütü propagandası yapmak", 11 sanığın "konut dokunulmazlığını ihlal etmek", bir sanığın "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet", bir sanığın ise "iş ve çalışma hürriyetinin ihlali" ve "örgüt adına suç işlemek" suçlarından da mahkumiyetlerine hükmedildi.

Sanıklardan Remzi Özşan, "ölü üzerinden hırsızlık" suçundan 12 yıl, Uğur Doğanay ise "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 3 yıl 9 ay hapse ayrıca mahkum edildi.

Sanıklardan 13'ünün beraatine karar verilirken, hakkında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Burhan Ay, İsa Özel ve Ersin Filizer'in dosyaları ayrıldı.

3 sanığın Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılamaları sürüyor.

6-7 EKİM OLAYLARINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Hasan Buksur (25)

Emrah Demir (23)

Hamit Caner (58)

Yunus Aktaş (19)

Ahmet Dakak (19)

Yasin Börü (16)

Riyad Güneş (26)

Hasan Gökguz (25)

Turan Yavaş (40)

Cumali Güneş (30)

Mahfuz Enes (55)

Süleyman Kale (19)

Mahsum Çoban (21)

Uğur Özbay (19)

Mesut Menekşe (42)

Murat Dağ (24)

Sevgi Alıcı (19)

Süleyman Balcı (15)

Ömer Uçaker (27)

Şahin Dağhan (27)

Musa Bayram (26)

Aynur Kudin (28)

Yusuf Çelik (17)

Necmettin Çelik (45)

Mehdi Erdoğan (35)

Davut Nas (19)

Kamil Taş (25)

Kerem Karaaslan (32)

Abdullah Muhammed Latif (43)

Fehad İbrahim Elduveric (45)

Bilal Gezer (29)

Sinan Toprak (16)

Abdulkerim Seyhan (27)

Eshan Akdoğan (Yaşı bilinmiyor)

Beşir Remezan Arif (8)

Mehmet Erdoğan (22)

Atıf Şahin (47)

Hüseyin Hatipoğlu (30)

Ali Bozan (46)

Ramazan Özmaskan (22)

Emre Ekinci (15)

Ömer Topaloğlu (16)

Cengiz Tiryaki (40)

Mert Değirmenci (18)

Serdar Aslan (36)

Ekrem Kaçeroğlu (38)

Ahmet Albay (65)