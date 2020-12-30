Kobani olayları soruşturması kapsamında 108 kişi hakkında iddianame hazırlandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında Selahattin Demirtaş'ın da aralarında olduğu 108 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Kobani iddianamesinde şüpheliler için devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma, 37 kez adam öldürme başta olmak üzere çeşitli suçlardan ceza istendi.

Ayrıntılar geliyor...

NE OLMUŞTU?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu'nun çağrısı üzerine geçen sene 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği olaylarda 2 polisin şehit oldu, 31 kişi ise yaşamını yitirdi.

KOBANİ OLAYLARI

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014'teki olağan toplantısının ardından yapılan "Kobani'de yaşanan katliam girişimine karşı 7'den 70'e bütün halklarımızı sokağa, alan tutmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz. Bundan böyle her yer Kobani'dir" açıklama sonrası başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere birçok kentte terör örgütü yandaşları, çok sayıda iş yeri, araç, kamu binası, okul, Kuran kursu, dershane ve yurt binasına zarar verdi.

Olaylarda, 2 polis şehit oldu. Türkiye'nin konuştuğu en acı olay ise Diyarbakır'da yaşandı. 3 arkadaşıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetti, 221 vatandaş ile 139 polis yaralandı. İzinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar gördü.

Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 13, Adıyaman'da 1, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Gaziantep'te 1, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13, Van'da 18 okulda terör örgütü yandaşlarının saldırıları nedeniyle hasar meydana geldi.

Van'da 22 milyon 469 bin, Diyarbakır'da 234 bin 997, Muş'ta 3 milyon 550 bin, Mardin'de 5 milyon 180 bin, Batman'da 4 milyon ve Tunceli'de 618 bin lira olmak üzere olayların yaşandığı illerdeki zarar gören esnafa yaklaşık 50 milyon lira tutarında ödenek aktarıldı.

Diyarbakır'da yoksul ailelere kurban eti dağıtan Yasin Börü ile arkadaşları Hasan Gökguz, Ahmet Dakak ve Riyat Güneş'in vahşice katledilmesi ve ölümle sonuçlanan diğer olaylar, hafızalardan silinmedi.

Olaylardan şans eseri yaralı kurtulan ve arkadaşlarının vahşice öldürülmesine tanıklık ettiği için psikolojisi bozulan Yusuf Er, o gün yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Bir insan nasıl bu kadar vahşi olabilir?' diye düşündüm. Arakan'da, Myanmar'da katledilenler aklıma geliyor. Yasin, Hasan, Ahmet ve Riyat da Türkiye topraklarında bu katliamın birer örneğidir"

Kurban eti dağıtımı için binada bulundukları sırada gözü dönmüş insanların arkadaşlarının cesetlerine işkence yaptığını belirten Yusuf Er, "Aşağı inmeyen kadınlar ve yaşlılar, balkon ve pencerelere çıkarak tencere, tavaları demirlere vurarak, zılgıt çekip onlara destek veriyorlardı. Kim o günden sonra arkadaşlarımın katledildiği binanın önüne gittiyse mutlaka gözyaşı döküyor. Binanın önüne birkaç kez gitmeye çalıştım ama dayanamadım, oradan uzaklaştım" diye konuştu.

6-7 EKİM OLAYLARINDA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Hasan Buksur (25)

Emrah Demir (23)

Hamit Caner (58)

Yunus Aktaş (19)

Ahmet Dakak (19)

Yasin Börü (16)

Riyad Güneş (26)

Hasan Gökguz (25)

Turan Yavaş (40)

Cumali Güneş (30)

Mahfuz Enes (55)

Süleyman Kale (19)

Mahsum Çoban (21)

Uğur Özbay (19)

Mesut Menekşe (42)

Murat Dağ (24)

Sevgi Alıcı (19)

Süleyman Balcı (15)

Ömer Uçaker (27)

Şahin Dağhan (27)

Musa Bayram (26)

Aynur Kudin (28)

Yusuf Çelik (17)

Necmettin Çelik (45)

Mehdi Erdoğan (35)

Davut Nas (19)

Kamil Taş (25)

Kerem Karaaslan (32)

Abdullah Muhammed Latif (43)

Fehad İbrahim Elduveric (45)

Bilal Gezer (29)

Sinan Toprak (16)

Abdulkerim Seyhan (27)

Eshan Akdoğan (Yaşı bilinmiyor)

Beşir Remezan Arif (8)

Mehmet Erdoğan (22)

Atıf Şahin (47)

Hüseyin Hatipoğlu (30)

Ali Bozan (46)

Ramazan Özmaskan (22)

Emre Ekinci (15)

Ömer Topaloğlu (16)

Cengiz Tiryaki (40)

Mert Değirmenci (18)

Serdar Aslan (36)

Ekrem Kaçeroğlu (38)

Ahmet Albay (65)