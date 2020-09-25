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Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!

2014'te Kobani olaylarıyla ilgili düzenlenen eylemlere ilişkin yapılan 7 ilde 82 kişi için yapılan soruşturmadaki isimlerden birisi olan Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da kaldığı otel odasında yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

Kobani bahanesiyle 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında 7 ilde düzenlenen operasyonlar çerçevesinde 82 kişiye gözaltı kararı verildi. Bu kişilerden birisi olan Sırrı Süreyya Önder, Aksaray’da kaldığı otel odasında TEM ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla gözaltına alındı.

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