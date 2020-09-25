Kobani olaylarıyla ilgili Sırrı Süreyya Önder'e gözaltı kararı!

2014'te Kobani olaylarıyla ilgili düzenlenen eylemlere ilişkin yapılan 7 ilde 82 kişi için yapılan soruşturmadaki isimlerden birisi olan Sırrı Süreyya Önder Aksaray’da kaldığı otel odasında yapılan operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.