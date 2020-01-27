Kobe Bryant Soma faciasının acısını paylaşmıştı!
Dün gece helikopter kazasında hayatını kaybeden efsane basketbolcu Kobe Bryant zamanında yaşadığımız Soma faciasına yönelik sosyal paylaşımı Türkiye'de en çok paylaşılan tweet'lerden oldu.
Kobe Bryant'ın Soma felaketine yönelik dualarını ilettiği tweet, sevenlerini tekrar duygulandırdı.
Helikopter kazasında hayatını kaybeden, basketbol tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen Kobe Bryant’ın Soma’da yaşanan maden faciasında yaptığı paylaşım ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.
DUALARIM SİZİNLE...
Twitter’dan o dönemde attığı tweette Kobe, “Dualarım ve aklım, Soma’da yaşanan maden faciasından etkilenenlerle birlikte…” ifadelerini kullanmıştı.
My thoughts and prayers continue to be with those affected in the mining disaster in Soma— Kobe Bryant (@kobebryant) May 20, 2014
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