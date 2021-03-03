Kobe Bryant'ın ayakkabısı açık arttırmayla 156 bin dolara satıldı

NTV'den edinilen bilgiye göre ayakkabıları Kobe Bryant'ın hediye ettiği ve üzerinde 11 Eylül saldırısının anısına Amerikan bayrağının olduğu bildirildi.

LeBron'un Carmelo Anthony'nin de formasını giydiği Oak Hill'e karşı oynanan maçta bu ayakkabıları giydiği ve James'li St. Vincent - St. Mary Lisesi'nin maçtan 36-34 galip ayrıldığı kaydedildi.

İKİLİ BİR PARTİDE TANIŞMIŞTI

Basketbolun en iyi isimlerinden biri olarak tarihe geçen LeBron, Kobe ile ilgili bir açıklamada bulunmuştu. LeBron, lisedeyken Kobe'yi bir basketbol kampında gördüğünü açıklamıştı. LeBron ve Kobe ikilisi, 2002'deki All-Star Haftasonu etkinliğinde de Philadelphia'daki bir otelde tanışmıştı.

25 Ocak 2020'de LeBron James, Kobe Bryant'ı geçmiş ve NBA'de tüm zamanların en fazla sayı atan 3. oyuncusu unvanını elde etmişti.