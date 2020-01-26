Kobe Bryant'ın ölümü sonrası NBA maçları iptal edildi!

Dünya basketbolunun efsane ismi ve NBA’in unutulmaz yıldızlarından Kobe Bryant’ın şoke edici vefat haberinden sonra NBA de oynanması planlanan maçları erteledi.

NBA TV’den yapılan duyuruda, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yapılacak maçların ileri bir tarihe ertelendiği, bugün maç olmayacağı aktarıldı.

Kobe Bryant’ın yaşamını yitirmesinden dolayı tam 8 karşılaşma iptal edildi.

Efsane basketbolcu Kobe Bryant hayatını kaybetti

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