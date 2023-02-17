Kobe Lemmens kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobe Lemmens Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobe Lemmens adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kobe Lemmens Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kobe Lemmens 10 Ocak 2002 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kobe Lemmens Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kobe Lemmens, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Kobe Lemmens'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kobe Lemmens Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kobe Lemmens isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kobe Lemmens Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kobe Lemmens futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Kobe Lemmens Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kobe Lemmens şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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