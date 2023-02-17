Kobe Vande Cauter kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kobe Vande Cauter Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Kobe Vande Cauter adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Kobe Vande Cauter Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Kobe Vande Cauter 11 Ağu 1997 tarihinde Leuven şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Kobe Vande Cauter Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Kobe Vande Cauter, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Kobe Vande Cauter'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Kobe Vande Cauter Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Kobe Vande Cauter isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Kobe Vande Cauter Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Kobe Vande Cauter futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında KSK Heist

Kobe Vande Cauter Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Kobe Vande Cauter şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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