KOBİ Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 KOBİ Danışmanı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde KOBİ Danışmanı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; KOBİ Danışmanı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan KOBİ Danışmanı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

KOBİ Danışmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 KOBİ Danışmanı Maaşları

KOBİ Danışmanı maaşı ortalama olarak aylık 11400_TL'dir. En düşük KOBİ Danışmanı maaşı 8800_TL, En yüksek ise 14000_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR KOBİ Danışmanı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2421.06

Meslek Adı :

KOBİ Danışmanı Grup Bilgileri

Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Yönetim İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Birim Grubu :

Yönetim Ve Organizasyon Analistleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sunduğu danışmanlık hizmetinin hazırlık sürecini yürüten, KOBİlerin mevcut durumunu analiz ederek sorun alanlarını tespit eden, çözüm önerileri getiren, değişim ve/veya iyileştirme alanları için gerekli uygulama süreçlerini geliştiren ve yürüten, yönlendirme ve tavsiyede bulunan, sunduğu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayan, müşteri ilişkilerini yürüten, kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

KOBİ Danışmanı;işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İSG ve çevre koruma kurallarını takip etmek

b) Hizmet teklifi hazırlamak, hizmet süreçlerinin kayıtlarını tutmak,

c) Mali prosedürleri yürütmek

d) Hizmet kalitesini geliştirmek, müşteri portföyü oluşturmak, e

) Verdiği hizmetleri tanıtmak

f) KOBİ ile görüşme sürecini planlamak, KOBİ ile görüşmeyi gerçekleştirmek, KOBİ ile prensip anlaşması hazırlamak,

g) KOBİ?nin faaliyet yapısını, mali yapısını, İK yapısını analiz etmek, pazarlama faaliyetlerini analiz etmek, üretim (mal/hizmet) faaliyetlerini, dış çevre analizini yapmak,

h) Analiz sonuçlarını değerlendirmek,

i) KOBİ ile hizmeti konumlandırma çalışması yapmak,

j) Sorun alanları ve çözüm önerileri ile ilgili görüşme gerçekleştirmek,

k) Hizmetin kapsamını belirlemek,

l) KOBİ ile sözleşme yapmak, m) Hizmete ilişkin uygulama sürecini yürütmek,

n) Sunulacak hizmetin unsurlarını oluşturmak/geliştirmek

o) Hizmete ilişkin faaliyet planlarını yapmak

p) Risk analizi yapmak, q) Kaynak planlaması yapmak,

r) Kontrol noktaları oluşturmak, s) Hizmetin uygulama sürecini izlemek ve değerlendirmek,

t) Hizmetleri raporlamak,

u) KOBİ için hizmetin sürdürülebilirliğini sağlayarak, danışmanlık hizmetini sonuçlandırmak,

v) Mesleki gelişime ilişkin faaliyetleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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