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KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek

IHAAW132525-EKO/10-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13:25:25 TSINNNN

KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek

IHAAW132525-EKO/10-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13:25:25 TSI NNNN


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