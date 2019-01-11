KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek IHAAW132525-EKO/10-01-2019 - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: "KOBİ Değer Kredisi paketiyle imalat ve ihracatçı sektörlere azami 1 milyon TL kredi verilecek" 10.01.2019 13:25:25 TSINNNN

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