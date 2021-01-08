15 Temmuz Demokrasi Otogarında genç kız dehşeti yaşadı! Uyuşturucu kullandırıldı, üstü yarı çıplak...Eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den üzücü haber!Pendik'te akılalmaz gasp senaryosu! Çalıştığı şirketin 350 bin lirasını dolandırdıFerah Zeydan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ferah Zeydan cinsiyetiGalatasaray'da Onyekuru gelişmesi! İmza tarihi belli oldu...Ferah Zeydan'ın inanılmaz değişimi! 70 kilo verdi!Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kobra Murat eski haliNetflix'in yeni oijinal yapımı Azizler yayında! İşte Azizler film konusuÜnlü televizyon yıldızına tepkiler çığ gibi! Yakayı fena ele verdi!Beşiktaş'ta şok! Bernard Mensah, Hatay deplasmanında yok
İstanbul16 °C
  1. HABERLER
  2. BİYOGRAFİ
  3. Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kobra Murat eski hali

Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kobra Murat eski hali

Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Şarkıcıları, ilginç tarzı ve romanların prensi olarak anılan Kobra Murat bugün Doya Doya Moda'ya konuk oldu. Bu gelişmenin ardından Kobra Murat eski hali | Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? soruları da araştırılmaya başlandı.

Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kobra Murat eski hali

Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Televizyon programlarında sık sık konuk olarak katılan şarkılarıyla eğlenceli dakikalar yaşatan Kobra Murat, hafta içi her gün TV 8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'ya konuk oldu. Peki Kobra Murat kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Kobra Murat eski hali 

KOBRA MURAT KİMDİR?

Murat Divandiler namı diğer Kobra Murat, babasının, dedesinin, büyük büyükdedesinin doğduğu bu mahallede sürdürüyor hayatını. Kendi çevresinde çok ünlü bir terzi. Kobra Murat, 26 yıl önce konfeksiyonda tanıştığı Emine ile evlendi. Oğulları Doğuş ve Yiğithan’dan sonra, mutlaka bir kız çocuk sahibi olmak istediler. Altı yıl sonra dilekleri yerine geldi, 30 Temmuz 2007’de Sergül dünyaya geldi.

Kobra Murat, Roman düğünlerinin aranan modacısı olmasının yanı sıra performanslar sergilediği şarkıcılığı ile biliniyor.

Roman Show adlı bir albümü bulunan Kobra Murat Çukur dizisinde de kullanılan Geliyor Havalı Geliyor adlı şarkıyı Cansever ile birlikte seslendirdi.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT