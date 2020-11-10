Koç Holding 10 Kasım videosu izleyenleri duygulandırdı!

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümüne özel olarak Koç Holding'in ''yaşıyor'' etiketiyle paylaştığı 10 Kasım videosu izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Videodaki ''Varsın yazsın gazeteler, onu kaybettiğimizi tarih yazmayacak" sözü ise reklama damga vuran sahne oldu.